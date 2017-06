Advocaat gunt Oranje dagje rust en schrapt eerste training

De 69-jarige Hagenaar vindt dat de internationals aan het einde van een lang seizoen nog wel een extra dagje kunnen gebruiken. Hij vertelde de 23 spelers die zich vandaag meldden in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk dat ze de rest van de dag binnen mogen blijven. Het gure weer aan de Zuid-Hollandse kust heeft daar volgens een woordvoerder van Oranje niets mee te maken.

Advocaat opent zijn derde periode als bondscoach nu pas morgenmiddag met een training, op het veld van Quick Boys in Katwijk. Voor donderdag staat ook een sessie op het programma. Hij heeft zodoende slechts twee trainingen de kans om Oranje naar zijn hand te zetten in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Luxemburg.

De nieuwe bondscoach moest het trainingskamp van afgelopen week in Portugal en de gewonnen oefeninterlands tegen Marokko (2-1) en Ivoorkust (5-0) overlaten aan zijn assistent Fred Grim, omdat hij zelf nog verplichtingen had bij Fenerbahçe. Advocaat en Grim voerden wel geregeld telefonisch overleg. De opvolger van de ontslagen Danny Blind stapte vandaag met zijn nieuwe assistent Ruud Gullit het spelershotel in Noordwijk binnen.