Ajax begint historisch slecht aan seizoen: maar één keer eerder geen zege na vier duels

De Amsterdammers verloren donderdag met 0-1 van Rosenborg in de play-offs voor de Europa League. Afgelopen weekend ging Ajax bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen onderuit bij Heracles Almelo (2-1). Daarvoor werd tweemaal gelijkgespeeld tegen Nice (1-1 en 2-2) in de voorrondes van de Champions League.

2010

Alleen in 2010 verging het Ajax in de eerste vier duels ook zo slecht. Toen werd eerst in de strijd om de Johan Cruijff Schaal verloren van FC Twente (0-1). Daarna volgden twee gelijke spelen (1-1 en 3-3) tegen PAOK in de voorronde van de Champions League. Ook kwam Ajax toen in de vaderlandse competitie niet langs FC Groningen, 2-2.