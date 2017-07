Ajax-coach Keizer: Ik denk dat de knop is omgezet

Keizer heeft geprobeerd om zoveel mogelijk mensen in te schakelen om zijn spelers met het leed om te leren gaan. ,,Daarbij heb ik met mensen gebeld die een soortgelijke situatie meegemaakt.”



Geen enkele Ajax-speler heeft aangegeven dat hij tegen Nice niet in staat is om te spelen. ,,We hebben de spelers geanalyseerd en iedereen wil spelen.”



Dat beaamt ook aanvoerder Joël Veltman. ,,Juist de laatste dagen zag ik weer strijd bij de spelers. Waar ze eerst bij een tegenslag nog weleens het hoofd lieten zakken denk ik dat we er klaar voor zijn. Ik zag weer strijd. Dat geeft vertrouwen voor de wedstrijd tegen Nice.”



Keizer is beducht om de kracht van Nice. ,,Ik sla de Franse competitie hoger aan dan de Nederlandse. Ik denk dat het vanavond fifty-fifty is.”