Ajax heeft Maximilian Wöber binnen

Wöber stond al maanden op het verlanglijstje van Ajax, maar eerder wilde de verdediger niet toehappen. Nu Ajax de verdedigers Davinson Sánchez, Kenny Tete en Jairo Riedewald heeft verkocht, lonken voor hem grotere kansen op een vaste basisplaats. Die constatering heeft hem overtuigd om alsnog een meerjarig contract bij Ajax te tekenen.



Wöber zal morgen of woensdag een medische keuring ondergaan in Amsterdam een daarna een contract ondertekenen. De Oostenrijker maakte vorig jaar zijn debuut voor Rapid Wien en speelde toen elf wedstrijden. Dit seizoen stond hij in alle vijf de competitiewedstrijden in het basiselftal.