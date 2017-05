Ajax in 2012 door United in Europa League uitgeschakeld

Ajax speelt op 24 mei in Solna de finale tegen Manchester United. De Amsterdamse club trof United eerder in de Europa League. In het seizoen 2011-2012 werd Ajax door de Engelse grootmacht uitgeschakeld.

United won in Amsterdam met 0-2 en kon zich op Old Trafford een 1-2 nederlaag permitteren. Voor Ajax scoorden toen Aras Özbiliz en Toby Alderweireld in Manchester. De goal van Alderweireld viel pas drie minuten voor tijd. En zo strandde Ajax in de tweede ronde van de Europa League. United werd in de achtste finale door de latere finalist Bilbao uitgeschakeld.

Ajax trof ManUnited eerder drie keer. In het Amsterdam Tournament verloor Ajax in 2006 met 0-1 in de eigen Arena. Ryan Giggs maakte uit een vrije trap het doelpunt. Klaas-Jan Huntelaar miste een strafschop.

In 1976 versloeg Ajax Manchester United in de UEFA Cup met 1-0. Ruud Krol maakte het doelpunt. Maar United was vervolgens thuis met 2-0 te sterk.

