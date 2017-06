Ajax in gesprek met Galatasaray over Tete

Tete maakte zijn debuut in het eerste van Ajax op 5 februari 2015 in de thuiswedstrijd tegen AZ. Sindsdien speelde hij 55 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor één goal en twee assists. Afgelopen seizoen raakte Tete zijn plek op rechtsback kwijt aan Joël Veltman, al kwam Tete in totaal nog tot 19 optredens in alle competities.