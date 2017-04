Ajax mist geblesseerde Sinkgraven ook tegen Schalke

De tot linksback omgeschoolde middenvelder raakte in het heenduel met de Duitsers (2-0 winst) geblesseerd aan zijn knie. Hij liep bij een tackle een verrekking in de knieband op. Hij moest zich laten vervangen door jongeling Matthijs de Ligt, en Sinkgraven miste ook het duel van afgelopen weekend met zijn voormalig werkgever SC Heerenveen. In beide gevallen speelde de zeventienjarige verdediger centraal in de defensie, waardoor Nick Viergever de plaats van Sinkgraven kon overnemen links in de achterhoede.

De Amsterdammers laten nu weten dat Sinkgraven ook niet bij de selectie voor de return in Gelsenkirchen zit. Verder herbergt de groep van trainer Peter Bosz geen verrassingen. Lasse Schöne keert terug, hij was in het heenduel in Amsterdam nog geschorst. Ook Jairo Riedewald ontbreekt opnieuw. Hij was in de thuiswedstrijd tegen Schalke door Bosz gepasseerd. Door een knieblessure miste Riedewald tevens het duel met Heerenveen.