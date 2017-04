Ajax neemt geen extra veiligheidsmaatregelen

'Want het dreigingsniveau is op dit moment niet anders dan de laatste maanden," reageert een woordvoerder van de club.



Ajax nam wel maatregelen toen het het dreigingsniveau voor het laatst werd opgeschaald na de aanslagen van november 2015 in Parijs. Sindsdien lopen er meer getrainde honden tijdens wedstrijden in de ArenA. Ook worden er nog meer mensen gefouilleerd en moeten bezoekers ook de inhoud van hun tassen laten zien.



Huidige richtlijnen

"We weten nu nog niet uit welke hoek die aanslag komt," reageert de woordvoerder. "Maar ongeacht wie hier voor verantwoordelijk is, we vinden het vreselijk voor iedereen die in de bus zat, hun familie en vrienden. En natuurlijk ook voor de mensen die in het stadion zaten en er misschien vanavond niet bij kunnen zijn. Maar wat betreft veiligheid houden wij ons nog aan de huidige richtlijnen."



Ajax weet inmiddels dat de UEFA woensdag met nieuwe richtlijnen rond de kwartfinales in de Europa League komt.



Gelsenkirchen

Daarnaast staat er nog een reguliere ontmoeting tussen de politie van Amsterdam en Gelsenkirchen op het programma. "Maar zoals het er nu voorstaat, verwachten we niet dat we extra maatregelen moeten nemen," aldus de woordvoerder. De wedstrijd tegen Schalke 04 is uitverkocht.



De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wil vooralsnog niets zeggen over de gebeurtenissen in Dortmund. Volgens een woordvoerder is dat nog te vroeg en "gaan we niet speculeren."



De politie Amsterdam kon woensdagochtend nog niets zeggen over veiligheidsmaatregelen rond de wedstrijd donderdag.



