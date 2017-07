Ajax: Nouri’s situatie zeer stabiel

ADO-coach Groenendijk flink van slag door Nouri

8 juli Het nieuws over Abdelhak Nouri hakte er vanavond ook flink in bij ADO Den Haag. ,,Ik ben daar erg van geschrokken’’, sprak trainer Fons Groenendijk, die bij Ajax samenwerkte met de middenvelder die eerder op de dag in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen neerstortte. ,,Ik ken Nouri goed en ben behoorlijk van slag."