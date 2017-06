Ajax onder Peter Bosz

Peter Bosz zou de knoop hebben doorgehakt. Volgens boulevardkrant Bild zou de Ajax-trainer zijn jawoord hebben gegeven aan Borussia Dortmund. Ergens in het midden van de week zou de trainer worden gepresenteerd in Noordrijn-Westfalen. De clubs moeten nog wel overeenstemming zien te bereiken over een afkoopsom van naar verluidt vijf miljoen euro.