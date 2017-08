Ajax pikt Noorse aanvaller Johnsen (19) op bij Heerenveen

Keizer kijkt uit naar 1 september: 'We moeten afwachten'

14:07 Marcel Keizer kan in de eerste competitiewedstrijd van Ajax in het nieuwe seizoen beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Tegen Heracles Almelo mist de trainer van de Amsterdammers morgenavond linkerverdediger Daley Sinkgraven, die nog herstellende is van een knieblessure.