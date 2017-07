Ajax reist met groep van 19 spelers af naar Nice

Anouk Hoogendijk: België wordt geen makkie

7:25 De Oranje leeuwinnen staan vanavond om 20.45 uur in het Tilburgse Willem II Stadion tegenover België. De zuiderburen zullen deze wedstrijd móeten winnen om in de kwartfinale te komen. Volgens oud-international Anouk Hoogendijk wordt het zeker geen makkelijke wedstrijd. Hoogendijk verzorgt tijdens het EK in eigen land een column in het AD.