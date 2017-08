Ajax snakt naar goed resultaat

Ajax snakt naar een goed resultaat als Rosenborg op bezoek komt in een zo goed als uitverkochte ArenA. Het elftal van de nieuwe trainer Marcel Keizer wil al in de eerste aflevering van het tweeluik met de Noorse kampioen de basis leggen voor een plek in de groepsfase van de Europa League, waarin het vorig seizoen nog tot in de finale reikte.



Ajax beleefde een teleurstellende start van het seizoen met de uitschakeling in de voorronde van de Champions League door OGC Nice en een verloren eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2).Het is even afwachten of Keizer verdediger Davinson Sánchez om 20.45 uur aan de aftrap laat verschijnen. Hij heeft de Colombiaan wel opgenomen in zijn selectie maar weet ook dat Tottenham Hotspur al 40 miljoen euro voor hem heeft geboden.



Keizer verklapte al dat hij gaat rouleren met twee wedstrijden binnen vier dagen voor de deur. Mogelijk krijgen spelers als Klaas-Jan Huntelaar, David Neres en Frenkie de Jong al een kans tegen Rosenborg. Anders misschien zondag tegen FC Groningen.