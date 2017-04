'Ajax speelt het mooiste voetbal'

Vanenburg heeft het voetbal niet compleet achter zich gelaten en staat nog open voor iets nieuws, maar wil daarbij wel zijn eigen koers kunnen varen. "Dat kan ik me veroorloven. Zelf sport ik nog bijna elke dag, dat laat ik nooit. Ik ben en voel me fit", zegt de 42-voudig international, die vorig jaar nog in de vierde klasse speelde. Zijn sterke eigen wil brak hem naar eigen zeggen op bij zijn laatste functies, als trainer bij Helmond Sport en FC Eindhoven. "Je moet een aantal jaren de tijd en ruime krijgen en dat gebeurt in de praktijk niet. In een paar jaar kun je met goed beleid ook bij zo'n club promotie afdwingen. Ik werd er toen in ieder geval niet vrolijk van."



De virtuoos van de jaren tachtig eindigde als trainer vooralsnog roemloos. Vanenburg leek in de voetbalvergeetput te belanden, nadat hij in 2008 bij FC Eindhoven met een knal vertrok. Temperament zat hem in de weg. In een wedstrijd tegen FC Emmen was hij kort daarvoor door het lint gegaan. Een decennium later houdt hij de mogelijkheid open dat er een betere afsluiting komt. ,,Ik sluit nooit iets uit, wie weet komt er ooit nog wat. Al hoef ik geen bondscoach te worden", grapt hij. ,,Daarvoor ben ik ook niet vaak genoeg in de media verschenen."



Zondag dus wel en daarna kruipt Vanenburg voor de tv om zijn oude clubs te bekijken. PSV-Ajax kan wel eens beslist worden via de vleugels, denkt hij. ,,Ajax heeft met Kluivert en Younes twee rasvoetballers, spelers naar wie iedereen graag kijkt. Het probleem van PSV is dat ze niet constant zijn. Ze kunnen tegen elke ploeg punten laten liggen, blijkt dit jaar."