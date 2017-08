Ajax stelt opkomstplicht in voor F-Side

Seizoenkaarthouders van Ajax kregen deze week een brief, waarin de opkomstplicht wordt ingevoerd. Vertegenwoordigers van de supportersvereniging van Ajax, AFCA Supportersclub en de F-Side dienden enkele weken geleden een voorstel in bij de directie van Ajax om de opkomst zo groot mogelijk te maken. Ze baalden van een lage opkomst. Ajax was gevoelig voor de wens van de fans, ook omdat veel supporters op de wachtlijst staan voor een seizoenkaart. ,,Het is gebleken dat stoelen op de F-side vaak leeg zijn. Dat willen we voorkomen, want er is een wachtlijst van tien jaar", zegt een woordvoerder tegen de NOS.