Ajax verslaat Sparta in laatste test voor competitiestart

Een cocktail van zorgen en slaapgebrek, maar ook roep om steun van Brands

9:07 OSIJEK - Ook het humeur van Marcel Brands had vrijdag zichtbaar geleden onder het sportieve drama dat zich in de avond daarvoor rondom PSV had voltrokken. Een cocktail van verbijstering, slaapgebrek en zorgen domineerde zijn verhaal over de 'avond van Osijek'.