Alflen kandidaat bij NEC als opvolger van Hyballa

FC Emmen ondanks nederlaag naar halve finale play-offs

12 mei FC Emmen is nog altijd in de race om promotie naar de eredivisie. Het plaatste zich vanavond ondanks een 0-1 thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk voor de halve finale van de play-offs, omdat het uitduel in Brabant maandag al met 1-5 werd gewonnen.