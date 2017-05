Alflen nieuwe trainer van NEC

Eerder werd er al bekend dat Alflen topkandidaat was voor het trainerschap in Nijmegen.

Het is nog onduidelijk of Alflen volgend seizoen hoofdtrainer is in de eredivisie of in de Jupiler League. NEC moet zondag (16.45 uur) een achterstand van 1-0 zien weg te werken tegen NAC Breda. Op deze wijze zullen de Nijmegenaren proberen het vege lijf te redden.