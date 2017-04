Alle weetjes en vermoedelijke opstellingen van speelronde 30

• Ajax won zijn laatste zeven uitduels met NEC in de Eredivisie, sinds het 1-1 gelijkspel op 20 januari 2008. Voor de Nijmegenaren is dit de langste verliesreeks ooit in eigen huis in de Eredivisie, terwijl Ajax momenteel bij geen enkele andere tegenstander een langere winstreeks heeft (ook zeven bij Go Ahead).



• Ajax verspeelde punten in acht wedstrijden dit seizoen (G6-V2), waarvan de helft in duels met teams die momenteel in de onderste helft van de ranglijst staan (G3-V1).



• De Nijmegenaren pakten slechts drie punten in de laatste tien speelronden, minimaal vijf minder dan elke andere eredivisieploeg. De ploeg van Peter Hyballa verloor vijftien duels dit seizoen, nu al één meer dan in heel 2013/14 toen de Nijmegenaren via de nacompetitie degradeerden (veertien).



• Klaassen debuteerde op 27 november 2011 voor Ajax in de Eredivisie op bezoek bij NEC (0-3 zege) en scoorde gelijk, 1 minuut nadat hij het veld inkwam.