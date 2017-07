Als een pluisje op de wind. Zo voetbalt Abdelhak Nouri. Vrolijkmakend danst hij zijn voetbal, licht als een pluisje op de wind. Zijn talent borrelt omhoog en naar opzij, naar waar het belieft te gaan, het is een lust voor het oog en vandaaruit voor het hart om Abdelhak te zien spelen. Wanneer hij aan de bal is, wordt het voetbal ontdaan van het harnas van moeten, dan vallen de regels van het moeten en van het resultaat weg, nou ja, ze vallen niet helemaal weg want Abdelhak voetbalt ook om te scoren, te laten scoren, te winnen, maar hij legt de factor vrijheid over zijn werkjes.



Ik erken dat ik in gebreke bleef, dat mijn werkethiek het verloor van de verleiding. Menigmaal legde ik op doordeweekse dagen het werk even terzijde om uit mijn kantoorraam op De Toekomst een wedstrijdje van Ajax D1, C1 of B1 te volgen. Ik erken dat ik in gebreke bleef, mijn werkethiek zwichtte voor de verleiding om die jongens te zien voetballen, te zien spelen, om vooral hém te zien.



Dat joch dat voetbalde als een pluisje op de wind, stond de bal alleen af om hem weer terug te krijgen, zijn bal. Dat kereltje dat we met de heerlijkheid van het Amsterdams liefderijk verkleinen van de voornaam 'Appie' noemden, was gezegend met de door de voetbalgoden geschonken gaven van het ware voetbal. Licht maar nooit lichtzinnig want, dat zag je doorheen zijn borrelende spel: Appie voetbalde met een hoger doel. Met een zucht van tegenzin keerde ik mij weer naar mijn werk. Om even later toch weer gehoor te geven aan de verlokking: ,,Kijk dat joch!"