Amateurvoetbal: pas geschorst na vijfde gele kaart

SV Valkenswaard juicht vooral voor 'eigen Daantje'

8:16 VALKENSWAARD – Het is even na tienen als de kantine van SV Valkenswaard zowat ontploft. Daniëlle van de Donk heeft net de 2-0 gemaakt in de halve finale tegen Engeland. Hún Daantje, die hier als kleuter al op het veld stond, effent daarmee de weg naar de eindstrijd van het EK. Een historisch moment.