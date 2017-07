Ambitieuze Younes wil naar het WK met Duitsland

,,Ik wil naar het WK van volgend jaar toe'', aldus Younes op de website van de wereldvoetbalbond FIFA. ,,Hopelijk kan ik een goed seizoen draaien bij Ajax, zodat ik weer word opgeroepen voor de nationale ploeg. Ik zal alles doen om dat voor elkaar te krijgen.'' Younes (23) debuteerde begin juni als invaller in de 'Mannschaft'. Een paar dagen later mocht de Ajacied voor het eerst starten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino (7-0). Younes pikte een doelpuntje mee en kwam vervolgens op het toernooi om de Confederations Cup twee keer als invaller binnen de lijnen. In de halve finale tegen Mexico (4-1) droeg hij met een doelpunt bij aan het bereiken van de eindstrijd, waarin de Duitsers met 1-0 van Chili wonnen.

,,Wie een jaar geleden tegen me had gezegd dat ik de Confederations Cup zou winnen, had ik voor gek verklaard'', zei Younes. ,,Het was heel speciaal. Volgend jaar wil ik er op het WK weer bij zijn. Dat zal gelden voor alle spelers die op de Confederations Cup meededen. We moeten allemaal een heel goed seizoen draaien om geselecteerd te worden.''