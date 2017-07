Anouk Hoogendijk: België wordt geen makkie

De Oranje leeuwinnen staan vanavond om 20.45 uur in het Tilburgse Willem II Stadion tegenover België. De zuiderburen zullen deze wedstrijd móeten winnen om in de kwartfinale te komen. Volgens oud-international Anouk Hoogendijk wordt het zeker geen makkelijke wedstrijd. Hoogendijk verzorgt tijdens het EK in eigen land een column in het AD.