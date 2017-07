Ayoub op weg naar de uitgang bij FC Utrecht

FC Utrecht-middenvelder Yassin Ayoub lijkt te verkassen naar de hoogste Turkse liga. Bursaspor is de belangrijkste gegadigde voor de 23-jarige middenvelder, die naar verluidt veel meer kan gaan verdienen dan in Utrecht. FC Volendam-talent Joey Veerman is de waarschijnlijke opvolger van Ayoub. De talentvolle FC Volendam-speler heeft al met de club gesproken en is persoonlijk akkoord, maar de Jupiler League-vereniging uit het vissersdorp wil een behoorlijke transfersom waar de nummer vier van de eredivisie van vorig seizoen tegenaan hikt.

Barazite

Wie in elk geval naar Turkije vertrekt is Nacer Barazite. De 27-jarige middenvelder speelt komend seizoen voor Evkur Yeni Malatyaspor. De ploeg promoveerde naar het hoogste niveau in Turkije; de Super Lig. De transfervrije aanvallende middenvelder speelde de voorbije drie seizoen 92 keer voor FC Utrecht. Hij kwam in 2014 over van het Franse AS Monaco. Nog verder terug in zijn carrière stond hij ook onder contract bij het Londense Arsenal.