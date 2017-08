AZ vreest het ergste na trieste aftocht 'huilende' Stengs

Stengs kreeg bij zijn aftocht een luid appalus van de fans van AZ, PSV én de aanwezige Diego Maradona. Trainer John van den Brom van AZ vreest dat zijn aanvaller Calvin Stengs zwaar geblesseerd is geraakt. ,,Het gaat slecht met hem'', zei Van den Brom na de nederlaag van zijn ploeg (3-2) voor de camera van FOX Sports. ,,We verliezen, dat is vervelend. Maar we verliezen ook Calvin met een blessure die er, zoals het er nu naar uitziet, heel slecht is. Die zijn we voorlopig wel even kwijt. Het is even afwachten, maar de dokter was er heel negatief over.''



De blessure van Stengs deed ook Van den Brom pijn. ,,Het is een kind van achttien dat hard ligt te huilen op een brancard. Dat gaat wel even door je heen. Ik kon niet meer doen dan hem een hart onder de riem steken. Het doet pijn. Dan voel je met elkaar mee.''