Barazite schiet FC Utrecht Europa in na spektakelstuk

Voor de ploeg van trainer Erik ten Hag de ultieme beloning na een uitstekend seizoen. Na missers van Hatzidiakos en Van Overeem benutte Nacer Barazite uiteindelijk de beslissende strafschop. Het veld werd daarna in bezit genomen door supporters. FC Utrecht-AZ was zo intens dat de twee assistent-trainers van beide clubs, Jean-Paul de Jong en Dennis Haar elkaar bijna te lijf gingen langs de kant. Daarvoor was het al een duel geweest van irritaties, gemene overtredingen, gele kaarten en heftige man-op-man gevechten. Wout Weghorst die het aan de stok heeft met Ramon Leeuwin en Willem Janssen. Het kon niet anders dan dat er een rode kaart zou worden uitgedeeld door scheidsrechter Van Boekel. In de tweede helft kreeg Derrick Luckassen er een toen hij Gyrano Kerk de vrije doorgang naar doelman Krul belette. Met de hoge intensiteit en de bijbehorende incidenten had FC Utrecht, de club die een 3-0 uitnederlaag moest goedmaken, het meeste baat. Na twaalf minuten had FC Utrecht al de gewilde snelle openingstreffer toen Willem Janssen attent reageerde op een fraaie vrije trap van Zakaria Labyad die op de paal belandde. Binnen een halfuur was ook Sébastien Haller attenter na een inzet van Yassin Ayoub en stond het al 2-0. Kerk maakte de 3-0 acht minuten voor tijd. Sowieso was FC Utrecht sterker zondagmiddag. Met een golvend aanvalsspel voortgedreven door een uitstekende Zakaria Labyad en een fijn kaatsende Sébastien Haller. Willem Janssen heerste achterin. AZ werd ook fysiek afgetroefd. Weghorst door Leeuwin, Van Overeem door Brama, Vlaar door Haller. Play-offrevelatie van AZ, Calvin Stengs, kwam er in Galgenwaard nooit aan te pas. Dabney Dos Santos aan de andere kant van het veld ook niet. Sowieso kon AZ de bal nauwelijks in de ploeg houden. In Utrecht was de honger naar Europees voetbal voelbaar na de behaalde vierde plaats na 34 wedstrijden. Die favorietenrol kon de ploeg in de play-offs volhouden tot de thuiswedstrijd in Alkmaar. Toen leek het seizoen als een nachtkaars uit te gaan met de 3-0 nederlaag. Maar zondagmiddag richtte de club zich op al liet de ultieme beloning op zich wachten toen Tim Krul in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd bij een 3-0 stand een strafschop stopte van Sébastien Haller. Voor de Fransman de allereerste strafschop die hij miste op de Nederlandse velden. Penaltykiller Krul bemoeilijkte het nemen van de strafschop zoals alleen hij dat kan. Hij had er een gele kaart voor over, al misstond een rode misschien wel ook niet. In de strafschoppenserie kon hij niet uitblinken.