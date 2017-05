Been aan de slag als hoofdtrainer APOEL Nicosia

Been was de afgelopen periode assistent-trainer van Fenerbahçe, waar hij samen met Cor Pot hoofdtrainer Dick Advocaat ondersteunde. Laatstgenoemde wordt bondscoach van het Nederlandse elftal, en ook Been zelf wordt dus eindverantwoordelijke. Dat meldt Wasserman, het management van de trainer.

,,Het lijkt me geweldig om weer als hoofdcoach aan de slag te gaan,'' laat Been in een reactie weten. ,,Het is een club die altijd Europees voetbal speelt en in de Europese toernooien regelmatig ook behoorlijk succesvol was.'' Bij APOEL staat onder anderen de Nederlandse keeper Boy Waterman onder contract. Been wordt maandag gepresenteerd.