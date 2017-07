Bekijk hier de beelden van de kwartfinale tussen Oranje en Zweden

De mooiste foto's van de kwartfinale tussen Nederland en Zweden

29 juli Het sprookje van de Oranje Leeuwinnen gaat maar door: Nederland staat in de halve finale. Het won vandaag in Doetinchem met 2-0 van Zweden en mag zich gaan opmaken voor de halve finale in Enschede. Bekijk hier de mooiste foto's van de kwartfinale.