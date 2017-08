Bekijk hier de samenvatting van de strijd om de Johan Cruijff Schaal

Feyenoord won zaterdagavond voor het eerst in achttien jaar de Johan Cruijff Schaal. De landskampioen won in De Kuip na strafschoppen met 4-2 van Vitesse, nadat de stand na 90 boeiende minuten op 1-1 was blijven steken.