Bekijk hier de samenvatting van Nederland - Denemarken

Lichte zorgen bij Martens om blessure na 'rottrap'

20 juli Lieke Martens moest in het gewonnen duel tegen Denemarken eerder naar de kant vanwege een beenblessure, nadat ze een flinke schop kreeg van de Deense middenvelder Sanne Troelsgaard. De linksbuiten is hoopvol dat ze er in de derde groepswedstrijd tegen België bij is, maar helemaal zeker is ze daar niet van: