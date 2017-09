Belabberde start Jong Oranje na verlies in Schotland

Van Dongen keert terug bij Oranje Leeuwinnen

17:20 Ajax-verdedigster Merel van Dongen ontbrak tot haar grote teleurstelling op het EK in eigen land, maar is door bondscoach Sarina Wiegman nu weer opgeroepen voor de Oranje Leeuwinnen. Zij spelen volgende week vrijdag een vriendschappelijke interland in en tegen Denemarken.