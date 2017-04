Benítez verwacht zomerse versterkingen bij Newcastle

,,We moeten ervoor zorgen dat we sterk genoeg zijn voor de Premier League'', meldde hij tegenover Britse media. Of hij volgend seizoen ook nog de coach is in Newcastle, wilde hij echter niet bevestigen. ,,Je weet het nooit, dat is voetbal.''



Benítez, die in maart vorig jaar Steve McLaren opvolgde bij The Magpies, is er trots op dat hij binnen een jaar terug is op het hoogste niveau. ,,Ik besloot na de degradatie om te blijven. Ik wilde mijn loyaliteit laten zien en het team heropbouwen. Ik ben heel trots op wat wat hebben bereikt, want het was voor ons niet gemakkelijk."



De club van Vurnon Anita verzekerde zich van promotie door een 4-1 overwinning op Preston North End gisteravond, waardoor het de tweede plek niet meer kan verliezen.