Berghuis kritisch ondanks drie punten: 'Was soms te afwezig'

Over het meteen uitlopen op Ajax, daar wilden ze in de Kuip helemaal niet over praten. De spelers hebben vorig seizoen ondervonden dat de laatste weken van de competitie pas echt beslissend zijn in een titelrace. ,,Maar we hebben een sterke selectie en dit elftal zal alleen maar gaan groeien’’, zegt Berghuis. ,,Ja, tegen Excelsior moeten we op kunstgras. Nee, ik vind het niks. In Engeland speelt helemaal niemand op die ondergrond. Ik heb al gezegd dat het de eredivisie minder aantrekkelijk maakt. Maar we zullen er gewoon de punten moeten pakken, zo simpel is het.’’