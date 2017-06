Betaalde PSV goeroe John Troost na landstitel?

Vrijwel overal vallen spot en hoongelach hem ten deel. Kwakzalver, charlatan, fantast. Het zijn zomaar wat kwalificaties die je hoort als hij weer eens onderwerp van gesprek is in zo'n tv-programma over voetbal. En sommige clubs, trainers en spelers gaan met hem in zee. Alfred Schreuder en FC Twente maken daar geen geheim van. En ook John van den Brom (AZ) haalde hem de kleedkamer binnen in zijn tijd bij Anderlecht. Natuurlijk liet Troost zich daar goed betalen. Want hoewel het hem als miskend voetbalprofeet - naar eigen zeggen - vooral om erkenning gaat, moet ook bij goeroe John de schoorsteen blijven roken.



Daarom zijn de tien mille die PSV vorig jaar naar hem overmaakte maar een fractie van het bedrag dat hij tegoed zou hebben. Troost vindt dat hij nog meer dan een ton moet krijgen voor diensten die hij verleende in het beroerde laatste seizoen van trainer Fred Rutten. Hij leeft over zijn claim al jaren in onmin met PSV, waar niemand is te vinden die zich ook maar iets kan herinneren over afgesproken betalingen aan hem voor wat dan ook.



Het heeft er alle schijn van dat de Eindhovense clubleiding vorig jaar mei een uitgelezen mogelijkheid zag om eindelijk van die irritante Troost en zijn financiële claim af te komen. Doe hem een eindbod van tien mille, uit te betalen als De Graafschap Ajax van winst afhoudt en PSV de titel pakt. Die kans is vrijwel nihil - moet de gedachte zijn geweest - en daarmee verdwijnt het probleem voor eens en altijd uit de wereld. En mocht het wonder alsnog geschieden? Dan vallen die tien mille natuurlijk in het niet bij de miljoenenopbrengst van een kampioenschap, al dan niet behaald dankzij de magische krachten van een zelfbenoemde en alom verguisde voetbalgoeroe.