Beugelsdijk genomineerd voor meest maatschappelijke speler

Spitse aast tegen Engeland op revanche

8:23 Acht jaar geleden zat de jonge Sherida Spitse op de bank bij Oranje in de verloren halve finale op het EK tegen Engeland, morgen stapt ze met de aanvoerdersband om haar arm als eerste het veld in Enschede op. Weer is de inzet van het duel met de Engelse voetbalsters een plek in de EK-finale.