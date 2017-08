Bij winst huldiging in Utrecht, bij verlies geen huldiging

Mochten de Leeuwinnen het zondag afleggen tegen Denemarken, dan volgt er geen huldiging. ,,Er is alleen een publieke huldiging bij een kampioenschap, dat is de normale lijn die we volgen", zegt KNVB-woordvoerder Berdine Wassink.



"Natuurlijk zijn we supertrots dat ze al zo ver zijn gekomen en we gaan het zeker ook vieren", vervolgt ze. "Maar bij verlies zondag doen we het op de campus in Zeist. We hebben dat met het team overlegd en iedereen staat daar achter."



Op de vraag waarom het Nederlands Elftal na de tweede plek van het WK 2010 wél een rondvaart door de grachten kreeg, antwoordt Wassink: ,,Dat is écht een uitzondering geweest. Normaal gesproken doen we het gewoon echt alleen met kampioenschappen en nogmaals: het is echt niet dat we minder trots zijn."