Blessure Kum lijkt mee te vallen

Kum, die in de rust gewisseld werd, had na afloop kritiek op de nieuwe grasmat van Zwolle die hij vergeleek met een hockeyveld. Door de stukjes kurk op het veld oogde het veld stroef. Kum verstuikte zijn knie, maar hij kan morgen alweer gedeeltelijk meetrainen, zo laat Roda weten.

Of hij vrijdag in de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Vitesse inzetbaar is, is nog onzeker.