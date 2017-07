Boere scoort twee keer bij debuut voor FC Twente

Ook Koch van PSV naar NAC

0:20 EINDHOVEN - Net als Rai Vloet gaat ook Menno Koch (22) van PSV naar NAC. De clubs hebben een akkoord bereikt over de verkoop van de Heezenaar. Koch wordt zaterdag in Breda gekeurd en tekent voor drie jaar in West-Brabant. Morgen of zondag (op zijn verjaardag) kan hij dus al aansluiten bij NAC.