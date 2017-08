'Boëtius oogt herboren, Van de Beek wordt international'

Mossou denkt dat Ajax dit seizoen in de competitie aan het langste eind zal trekken. ,,Dat elftal heeft in principe het meeste kwaliteit. Cruciaal is wel dat ze de selectie nog iets gaan verbreden, ze hebben geld zat, en op de transfermarkt bakken ze er tot nu toe nog vrij weinig van.”



Er zijn nog wel een paar kanttekeningen te plaatsen bij de titelfavoriet. ,,Je weet niet hoe de trieste situatie rond Nouri zich gaat ontwikkelen, de impact daarvan is ook niet meetbaar. En Ajax zal even moeten wennen aan de nieuwe trainer, hoewel ze daar denk ik veelal op dezelfde voet door blijven gaan. Maar normaal gesproken zou ik zeggen dat Ajax kampioen wordt. Feyenoord leverde afgelopen seizoen een wereldprestatie, maar netto is die selectie toch een fractie minder geworden. Al verheug ik me wel op Boëtius. Die maakt voorlopig een herboren indruk, ik hoop echt dat hij opbloeit tot de onbezorgde buitenspeler die hij ooit was.''