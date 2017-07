Bondscoach Wiegman: ‘Discussie over Miedema gaat wat ver’

Door Daniël Dwarswaard

,,Miedema speelt gewoon naar behoren,’’ zegt ze. ,,Ik vind die discussie over haar wat ver gaan. Wij zijn tevreden over haar. Het gaat mij er niet om wie de doelpunten maakt. Miedema houdt veel verdedigers bezig waardoor ook anderen in positie komen om te scoren of op te vallen.’’

Miedema (21) scoorde al 41 goals in 54 interlands, maar op een groot toernooi heeft ze nog geen doelpunten gemaakt. De eerst drie poulewedstrijden dit EK stond ze droog en ook twee jaar geleden tijdens het WK in Canada scoorde ze tijdens de vier optredens van Oranje niet. Zelf zegt ze zich ook geen zorgen te maken over het voorlopige gebrek aan doelpunten.

Nederland speelt morgen tegen Zweden in de kwartfinale. Wiegman roemt de ervaring van de tegenstander, maar is wel vol vertrouwen. ,,Ik verheug me heel erg op de wedstrijd en ben ervan overtuigd dat we ons kunnen meten met die ploeg. Dat gevoel merk ik ook bij mijn speelsters. Zeker als we georganiseerd blijven spelen, hebben we een goede kans. Maar juist dat is moeilijk en vergt veel concentratie.’’