Boog staat bij PSV nu al gespannen

Tot afgelopen week had binnen PSV vrijwel niemand ooit van de Kroatische gasten van vanavond gehoord. Wat de nummer 4 van de Hrvatska Nogometna Liga van vorig seizoen precies te bieden heeft, openbaart zich voor 99,9 procent van de Nederlandse voetballiefhebbers pas vanavond. Cocu en zijn formatie moeten de bedwingers van Santa Coloma en Luzern op weg naar het internationale doel van dit seizoen zien af te schudden. Bij voorkeur gebeurt dat vanavond al, met een stevige thuiszege. Die PSV-doelstelling is overwinteren in de Europa League, een verdere ambitie sprak Cocu gisteren niet uit. Vorig jaar was het het doel in de A-divisie van Europa ook overwinteren in Europa (dat kon ook via een derde plek, red.), maar de club koppelde daar destijds wel aan vast dat men de nadrukkelijke wens had om de groepsfase in de Champions League te overleven. ,,We willen er het maximale uithalen’’, zo omschreef Cocu dan maar de ambitie van de club, die dus eerst Osijek de weg moet versperren. ,,Het is een onbekende naam, maar dat zegt niet alles. Dat hebben we de laatste jaren wel vaker gezien, dat je dan niet even kunt denken dat het wel gaat’’, vindt Cocu.