Bosvelt degradeert met jong FC Twente

Van Aerle: Achter Feyenoord is alles nog mogelijk

13:12 In de Week van de Eredivisie, waarin maar liefst zes dagen wordt gevoetbald, kijken we elke dag met een prominent uit de voetbalwereld naar het programma van de dag en vragen we om zijn of haar prognoses. Vandaag Berry van Aerle, de rechtsback die met Nederland Europees kampioen werd in 1988.