Bosz blij met Manchester United als tegenstander in finale: Droomaffiche

Peter Bosz was na afloop op van de spanning, maar dolblij met het behalen van de finale van de Europa League. Ook met Manchester United als tegenstander was hij tevreden: ,,Een droomaffiche, maar een finale is alleen echt mooi als je 'm ook wint."

Eigenlijk ging met Ajax tot een minuut voor rust bij Lyon alles goed in de halve finale van de Europa League. ,,De jongens gingen geweldig met de spanning om, kregen kansen en schoten er één in'', zei coach Peter Bosz. ,,Er was niets aan de hand. Tot de laatste minuut van de eerste helft, waarin alles misging.''

In de betreffende minuut scoorde Lyon twee keer. Bosz: ,,Olympique Lyon ging er toen in geloven, het publiek ging er achter staan, terwijl we daarvoor het hele stadion stil hadden gekregen. Dan weet je dat het moeilijk wordt. In de rust heb ik gezegd: geen paniek! Zij moeten nog twee keer scoren en hebben dan nog niet meer dan een verlenging.''

Lyon scoorde nog slechts eenmaal. Bosz: ,,Wij moeten het van het voetballen hebben, maar in de slotfase was het, vooral na de rode kaart voor Nick Viergever, overleven. Dat hebben we gedaan. De finale halen is prachtig. Noem het een overwinning van het voetbal.''