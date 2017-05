Bosz 'doodziek': Maar ik wil heel Feyenoord feliciteren

Ajax-trainer Peter Bosz was na afloop eerlijk: Feyenoord is de terechte landskampioen. De oefenmeester moest constateren dat zijn ploeg in het begin van het seizoen niet het vereiste niveau had. ,,Zij zijn over een heel seizoen gezien terecht kampioen.''

Bosz begon zijn nabeschouwing tegenover FOX Sports met een felicitatie. ,,Als je het goed vindt wil ik iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt feliciteren, dat is meer dan op zijn plaats. Ik vind dat Ajax nú kampioenswaardig is, maar in het begin van het seizoen nog niet. Toen hebben we veel punten laten liggen. We hebben er 81 gehaald, dat is best veel, maar de ploeg boven ons heeft er 82. Dus dan zijn zij over een heel seizoen gezien terecht kampioen.''

Toch had Bosz het hoofd nog niet in de schoot geworpen. ,,Ik ben hier wel doodziek van. Ik had nog hoop. als wij snel zouden scoren, en dat zou daar doorsijpelen, dan worden ze nog zenuwachtiger... Maar dat scenario speelden zich juist dáár af. Ik had al gezegd: wij moesten ons op onze eigen wedstrijd focussen. We moesten winnen, en dat hebben we gedaan. Complimenten voor de jongens, meer konden wij niet doen.''