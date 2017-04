Bosz voorspelt: Bij drie keer winst is Ajax kampioen

Ajax kwam tegen de Friezen al snel met 0-1 achter. ,,We begonnen slecht, maar ik vind het knap dat we het hebben kunnen omdraaien. In de tweede helft hebben we het simpel uit kunnen spelen. Dat tekent ons karakter en onze spirit. Ik heb net ook tegen de jongens gezegd: Als we nog zeven wedstrijden winnen, dan hebben we een aardig seizoen gehad.''