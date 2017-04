Bosz: We gaan al het hele seizoen van eigen kracht uit

Ajax moet in de return tegen Schalke 04 van eigen kracht uitgaan, vindt trainer Peter Bosz. ,,Dat doen we het hele seizoen al."

Vorige week overklaste Ajax Schalke voor eigen publiek. De nummer 11 van de Bundesliga had niets te vertellen in Amsterdam en mocht met een 2-0 nederlaag de handjes dichtknijpen. ,,Vorige week is geweest. Morgen kan het een andere wedstrijd worden", zo rekende Bosz zich op de persconferentie aan de vooravond van het duel in Gelsenkirchen nog niet rijk. ,,Wij spelen uit, zij zullen moeten. Daar zijn we van doordrongen."

Traoré of Dolberg?

Wie er morgen in de spits staat bij Ajax wilde Bosz nog niet zeggen. ,,We gaan zo trainen en het daarna eerst aan de spelers vertellen." Kasper Dolberg, die zondag negentig minuten meedeed tegen sc Heerenveen (5-1), werd de afgelopen weken naar behoren vervangen door Bertrand Traoré. De Deense spits lag er weken uit met een liesblessure. Als Dolberg start, verhuist Traoré mogelijk weer naar de rechterkant.

,,Kasper is er vier weken uit geweest. Zonder speeltijd bij Jong Ajax is negentig minuten eigenlijk te lang. Dat was zondag ook niet het plan, maar Davy Klaassen en Nick Viergever hadden wat last."

Daley Sinkgraven is er zeker niet bij tegen Schalke. De linkspoot ontbrak vorige week ook al vanwege een liesblessure. Voor de topper van zondag tegen PSV is Sinkgraven een vraagteken. ,,Hij loopt in elk geval niet meer op krukken", zei Bosz.