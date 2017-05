Bosz ziet bizar duel: 12-6 was ook mogelijk geweest

De Ligt jongste Nederlander ooit in Europese halve finale

19:30 Matthijs de Ligt is vanavond de jongste Nederlander ooit in een Europese halve finale of finale. De verdediger van Ajax was bij de aftrap van het Europa League-duel met Olympique Lyon 17 jaar en 264 dagen. De Ligt schrapt de naam van Dennis Bergkamp uit de boeken. Hij was in 1987 17 jaar en 347 dagen.