Brands bestempelt gewilde Lozano als niet haalbaar voor PSV

Roda JC zet bikkelharde Paulissen en drie anderen uit selectie

15:11 Roda JC heeft in de aanloop naar de play-offs vier spelers laten weten dat ze niet meer in actie komen dit seizoen. Een daarvan is Mitchel Paulissen die zondag in het duel tegen Vitesse een rode kaart kreeg. Hij had nog een schorsing staan van een eerdere kaart in de play-offs en mag dus in totaal vier duels niet spelen.