Brighton maakt werk van transfer Pröpper

Feyenoord verliest oefenduel van De Graafschap

15:22 Gisteren vierde Feyenoord nog de winst op Vitesse in de Johan Cruijff Schaal. Vandaag stond er voor de spelers die niet of nauwelijks speelden in die wedstrijd een oefenduel met De Graafschap op het programma. Op Sportcomplex Varkenoord in Rotterdam wonnen de Superboeren met 2-3.