Broer Nouri bedankt voor steun: 'Onbeschrijfelijk wat ons dit doet'

'We willen iedereen, iedereen, maar dan ook iedereen die er was of niet was; moslim of geen moslim, Ajacied of Feyenoorder, donker of wit, oud en jong bedanken voor de steun en met name voor het prachtige eerbetoon van gisteren', schrijft Abderrahim. 'Het is niet te beschrijven wat dit met ons deed en doet.'